"Херсонстандартметрологія" зняла з реалізації 10 партій рибної продукції

Держпідприємство «Херсонстандартметрологія» за результатами перевірок цього року зняло з реалізації 10 партій і 8 найменувань рибної продукції.

Про це УНІАН повідомили в ДП «Херсонстандартметрологія».

За повідомленням, цього року в Херсонській області перевірили 6 підприємств, які торгують рибою, і 3 підприємства, що виготовляють рибопродукти. Порушення виявили на трьох торгових і трьох виробничих підприємствах.

Загалом перевірили 5,7 тонн рибної продукції на суму 82 тис. грн, забракували 2,3 тонни вартістю 28,1 тис. грн. Оштрафували підприємства на суму 4,4 тис. грн. і посадовців на 1,53 тис. грн.