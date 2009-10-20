Киянам дали тепло і вимкнули гарячу воду

Деякі кияни до цього часу без тепла, а деякі з теплом, але без гарячої води. "Ідеальна підготовка до опалювального сезону" дала збій. Через включення опалення у столичних будинках чимало киян сидять без гарячої води.

Так, у жителів проспекту Героїв Сталінграда, 50 гарячої води немає вже тиждень. Така ж проблема і на вулиці Закревського, 91/1. Зникла гаряча вода ще в п`ятницю на Борщагівці, вул. Сім`ї Сосніних, 2-а.

Люди жаліються: за що платимо. У ЖЕКах посилаються на прориви труб. У диспетчерській "Київенерго" розводять руками, мовляв, усі зайняті підключенням опалення, тож лагодити нікому. "А що ж тоді лагодили влітку, коли на місяць планово відключали воду?" - обурюються кияни.

Нагадаємо, 15 жовтня перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявляв: "Початок опалювального сезону в столиці триває чітко за затвердженим графіком. До теплопостачання підключені майже всі соціальні об`єкти міста, а всі житлові будинки та гуртожитки на даний момент готові до пуску теплоносія, складено відповідні акти". До речі, тепла в багатьох киян немає до цього часу.

ТСН