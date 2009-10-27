У "Софіївці" побудують водогін

У Національному дендрологічному парку України "Софіївка" НАН України, що в місті Умань Черкаської області, розпочали роботи з облаштування системи зворотного водопостачання.

Як повідомив УНІАН директор Національного дендрологічного парку "Софіївка" Іван КОСЕНКО, новий водогін, за розрахунками спеціалістів, врятує парк від висихання. На побудову системи зворотного водопостачання Кабінет міністрів України виділив дендропарку 12,2 мільйона гривень.

Воду братимуть з річки Уманки і перекачуватимуть у Верхній став, а вночі, коли електроенергія дешевша, її підніматимуть ще вище у Красноставський став.

Будівництво системи зворотного водопостачання планують завершити до кінця цього року.