Українці менше п’ють “Боржомі”

Продаж води “Боржомі” в Україні за 9 місяців цього року знизився на 20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві директор з розвитку бізнесу та маркетингу компанії IDS Group Наталія МАТУСЕВИЧ.

"Продаж “Боржомі” за 9 місяців менший приблизно на 20%, ніж минулого року. Проте, ми очікуємо наступного року на істотне зростання. Плануємо широкомасштабну рекламну кампанію по цьому бренду. Це повинно дати результат мінімум 15-20% зростання об`ємів продажів", - повідомила вона.

Генеральний директор компанії IDS Group Марко ТКАЧУК пояснив, що компанія змушена була підвищити ціну на “Боржомі” у зв`язку з девальвацією гривні, оскільки це повністю імпортний продукт, і з початку року ціна зросла на 27%. "Але ми не плануємо переглядати ціну наступного року, якщо не буде чергової девальвації гривні", - сказав він.

Довідка УНІАН. Компанія IDS Group – один з найбільших операторів на ринку мінеральних вод. У компанію входять: Миргородський завод мінеральних вод, Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», Трускавецький завод мінеральних вод «Акваріус», ЗАТ «ІДС» і ВАТ «Нова».

Компанія випускає мінеральні води «Миргородська», «Моршинська», «Старий Миргород», «Трускавецька Аква-еко», «Трускавецька кришталева», «Аляска», «Сорочинська», а також є офіційним імпортером «Боржомі» в Україні.

Група компаній IDS Group є частиною міжнародної компанії IDS Borjomi International.