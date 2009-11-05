Піратів в українських кінотеатрах стало менше

Українці перестали займатися камкордингом, а віддають перевагу скачуванню телесеріалів з інтернету, пише тижневик «Коментарі:».

Так, за словами заступника голови профільної асоціації Ігоря МИХАЙЛОВА, камкординг як джерело піратських заробітків в Україні вичерпав себе. «Починаючи з літа, ми можемо констатувати, що камкордингу вже практично немає. Кінотеатри посилили контроль, придбали камери спостереження, інфрачервону апаратуру, проводять роз’яснювальну роботу з відвідувачами», - пояснив І.МИХАЙЛОВ.

Водночас, в Асоціації погоджуються, що на таку ситуацію більше вплинуло те, що цього року в Україні світові прем’єри стали нечастим явищем. Найчастіше нові фільми в Україні з’являються вже після прем’єри в сусідній Росії. Це позбавляє сенсу камкординг в Україні.

У результаті, частка піратських дисків, що їх штампують у РФ (більшість із них випускають не дрібні «кустарі», а заводи, які вдень виробляють легальний продукт, а в нічну зміну виконують «сірі» і, здебільшого, експортні замовлення) зараз близька до 100%.

Фактор «запізнення» світових кінопрем’єр посприяв переорієнтації українських споживачів на користь інтернет-ресурсів - торрентів чи традиційних direct-відеосховищ, peer-to-peer обмінів тощо, пише видання.

«Охочих грати у своєрідну лотерею - поталанить чи ні з якістю купленого диска в переході метро або ринку - усе менше. Наша аудиторія значно знизилася через те, що стали популярними мережеві відеотеки. Встановлюють вдома широкосмуговий інтернет і самі «качають» фільми, які до того ж у мережі з’являються оперативніше, ніж у нас. Їхня якість чудова, часто є можливість обрати з кількох варіантів дублювання - офіційного чи версій піратських студій дубляжу, які, до речі, найчастіше нічим не поступаються першим», - розповів «Коментарям:» представник «кустарного» ремесла, що не побажав назватися.