У Дніпропетровську подешевшали лимони, апельсини, часник та цибуля

У дніпропетровських супермаркетах подешевшали лимони, апельсини, часник та цибуля, ціни на які зросли через епідемію грипу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті споживчого ринку та сфери послуг Дніпропетровської міської ради, лимони продають за ціною 14 - 22 грн. за 1 кг. На початку цього тижня їхня вартість сягала 32 грн. за 1 кг.

Часник продають по 26 - 37 грн. за 1 кг проти 45 грн.

На 5 грн. подешевшали апельсини – до 17 грн. за 1 кг.

Цибуля коштує в середньому 3,7 грн. замість 6 грн. за 1 кг.

У департаменті споживчого ринку переконані, що ажіотажні ціни на зазначені товари мають ще зменшитися.