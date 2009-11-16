Обмеження на продаж валюти фізособам призведе до тінізації ринку

Введені Національним банком України обмеження на продаж валюти фізичним особам можуть призвести до тінізації готівкового ринку.

Таку думку в бесіді з кореспондентом УНІАН висловив економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛИНОВ.

За його словами, своєю постановою, які набуде чинності 20 листопада ц.р., що обмежує обсяги купівлі іноземної валюти фізичними особами і забороняє банкам змінювати роздрібні обмінні курси впродовж дня, Нацбанк готується до зростання волатильності курсу.

Експерт вважає, що цим заходом НБУ має намір перешкодити виникненню ажіотажу на роздрібному валютному ринку. «Втім, як свідчить досвід 2008 року, такі обмеження можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Якщо банки не зможуть відповідати ринковій кон`юнктурі, то торгівля готівковою валютою може просто переміститися на тіньовий ринок. Такі ситуації ще більше підігріватимуть паніку, розкручуючи девальваційну спіраль», - вважає О.БЛИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України заборонив комерційним банкам здійснювати продаж іноземної валюти одній особі в один операційний день на суму, що перевищує еквівалент 80 тис. грн. Це передбачено в постанові НБУ №538 від 9 вересня 2009 року «Про затвердження змін до Інструкції про порядок організації і здійснення валютно-обмінних операцій на території України» (реєстрація в Мінюсті 9 листопада ц.р.).

Крім того, постановою забороняється комерційним банкам змінювати значення курсу купівлі та продажу іноземних валют упродовж операційного дня. Курси має встановлювати голова правління банку до початку робочого дня.

Зазначеною постановою НБУ також наділив себе правом встановлювати граничні розміри маржі за операціями на готівковому валютному ринку.

Документ набуває чинності з 20 листопада 2009 року.