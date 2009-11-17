Голландські автомобілісти платитимуть за кожен кілометр

Уряд Нідерландів планує реформувати оподаткування автотранспорту. Через кілька років автолюбителі маленької західноєвропейської країни платитимуть не щорічний фіксований внесок, а за кожен кілометр.

Плани Гаазького уряду називають «революційними». Ця країна може однією з перших радикально змінити принцип оподаткування автомобільного транспорту, зробивши його залежним від відстані. Це вже викликало бурхливу реакцію. Більшість опитаних водіїв проти реформи, повідомила в неділю газета De Telegraaf.

Починаючи від 2012 року в Нідерландах платитимуть не за володіння машиною, а за кілометри, які вона проїхала. Мовляв, якщо машина стоїть у гаражі, вона нічого не коштує. Уряд пояснює це бажанням спонукати людей більше користуватися громадським транспортом і велосипедом.

Законопроект ще має ухвалити нідерландський парламент, у якому уряд має більшість. Передбачається, що автомобілісти платитимуть щомісяця в залежності від того, скільки проїхала машина. Відстань визначатиме комп’ютер за допомогою супутникового зв’язку. Для цього в кожній машині встановлять спеціальні прилади. Це дало підстави критикам говорити про тотальне спостереження держави за громадянами.

Спочатку плата становитиме три центи за кілометр, а пізніше зросте вдвічі. Згідно з планами уряду, ціна різнитиметься в залежності від типу авто, обсягу двигуна та часу доби.

У сусідній Німеччині уважно стежать за нідерландським нововведенням. Об’єднання автомобілістів занепокоєні, що уряд у Берліні може взяти приклад із колег у Гаазі. Деякі політики назвали ідею Нідерландів «цікавою». У міністерстві транспорту ФРН в понеділок заявили, що запровадження оплати за користування автобанами для легковиків не передбачено. Як не передбачено і податку за кожний кілометр.

На відміну від густонаселених Нідерландів у Німеччині існує дуже багато населених пунктів, дістатися до яких можна лише на автомобілі. Запровадження податку за кожний кілометр відстані означало б великі фінансові втрати для цих людей.

“Німецька хвиля”