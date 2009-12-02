ДПАУ пропонує запровадити щомісячний податок на прибуток

Державна податкова адміністрація України (ДПАУ) пропонує запровадити щомісячну сплату податку на прибуток. Це передбачено в законопроекті „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, яким, зокрема, пропонується внести зміни до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

«Впродовж звітного року платники податків, за винятком нерезидентів і виробників сільськогосподарської продукції, платять до бюджету щомісячно податок на прибуток, визначений як 1/12 суми нарахованого податку на прибуток за попередній календарний рік, проіндексований на індекс інфляції попереднього календарного року», - йдеться в оприлюдненому на сайті відомства документі.

Законопроектом пропонують визначити, що податок на прибуток платиться до бюджету до 20 числа кожного календарного місяця, а платники податків у терміни, визначені законом, подають у податковий орган податкову декларацію про прибуток за річний звітний період.

У випадку, якщо сума сплаченого податку перевищуватиме суму податкових зобов`язань за звітний період, то ДПАУ пропонує різницю не переносити в зменшення податкових зобов`язань майбутніх податкових періодів.

Податкова служба також вважає, що у валові витрати повинні включатися тільки ті суми коштів, використаних на оплату праці найнятих робітників, з яких сплачено до бюджету податок із доходів фізичних осіб.