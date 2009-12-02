У Німеччині магазини в неділю зачинені, щоб люди ходили до церкви

Іноземці, які приїжджають до Німеччини, дивуються: в неділю, як правило, всі крамниці - навіть продуктові - закриті. І так лишатиметься й надалі, вирішив Федеральний конституційний суд.

Досі найліберальніші в Німеччині правила щодо недільної торгівлі панували в Берліні. Кілька років тому німецька столиця дозволила відкривати крамниці впродовж десятьох неділь на рік. Торгівельна галузь застосовувала таке правило переважно в останні чотири передріздвяні неділі, коли вся країна перебуває в пошуку подарунків.

Католицька й протестантська церкви, однак, такому правилу не зраділи. Їхній аргумент: відкриті на вихідні крамниці утримують людей від відвідування недільного богослужіння, заважають людям спокійно провести вільний час з родиною і відпочити після трудового тижня. Зі своєю скаргою церкви звернулися до Федерального конституційного суду й мали успіх.

Оголошуючи у вівторок відповідний вердикт, президент суду Ганс-Юрґен ПАПІР заявив: «Правило, яке дозволяє вести торгівлю в неділю й вихідні дні, суперечить 140 статті Основного закону». На думку суддів, такі ліберальні правила перешкоджають свободі віросповідання. Однак, до кінця цього року власники берлінських крамниць ще можуть жити за нещодавно запровадженими ліберальнішими правилами. А от уже наступного року по неділях у передріздвяний час магазини будуть закриті й у німецькій столиці.

Профспілки привітали таке рішення суду. Мільйони працівників, зайнятих у роздрібній торгівлі, тепер зможуть проводити вихідні зі своїми родинами, наголосила заступниця профспілкового об`єднання Verdi Марґрет МЕНІГ-РАНЕ. На її переконання, відкриття крамниць в неділю призводить не до зростання обороту, а до розширення сумнівної зайнятості, аби уникнути підвищених виробничих коштів, пов`язаних з працею на вихідні.

“Німецька хвиля”