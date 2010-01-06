Усі українські Православні Церкви, Українська Греко-Католицька Церква, більшість українських євангельських християн, а також Єрусалимська, Російська, Сербська, Грузинська Православні Церкви зустрічають Різдво Христове в ніч з 6 січня на 7 січня. Цей день є офіційним державним святом в Україні.

Про це УНІАН повідомила Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

Згідно з Євангелієм, Ісус Христос народився в часи правління імператора Августа в юдейському місті Вифлеємі у сім`ї теслі Йосипа Обручника з Назарету та Марії (Богородиці), які прибули до Вифлеєму для участі в перепису населення (Лк. 2:1,2). Не знайшовши місця для ночівлі, родина була змушена переночувати в печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від непогоди. Під час народження Христа над печерою зійшла Вифлеємська зірка, яка вказала про цю подію трьом волхвам (мудрецям, царям). Першими прийшли поклонитися Христу пастухи, яким про цю подію сповістив янгол, потім волхви. Волхви піднесли Христу царські дарунки — золото, ладан і смирну.

Невід’ємним атрибутом святкування Різдва є колядки, в яких прославляється новонароджений Христос. Колядники ідуть з колядою від хати до хати, сповіщаючи радісну новину – народження Божого Дитяти. У всіх храмах відправляють святкові Різдвяні Літургії. За святковим столом збирається вся родина, вітаючись словами: «Христос Народився! Славімо його!».

У переддень Різдва християни відзначають Святвечір, або Багату кутю. Цього дня завершується Пилипівський, або Різдвяний піст.

На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов`язковими на передріздвяній вечері є кутя та узвар. Постять далеко не всі українці, але накривати на стіл 12 пісних страв на Святвечір вже стало традицією для всієї України.

А з першою зіркою вже можна колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.

Обряд колядування має ще дохристиянські коріння, коли наші пращури вшановували Сонце святом Коляди. Коли приходять колядники, важливо першим до хати впустити хлопця. Згідно зі звичаєм, він принесе в домівку мир та спокій.

Увечері, в храмах почнуться урочисті богослужіння, що нагадують про велику подію, з якої почався відлік нової ери.

Існує на Святвечір і погодне повір’я: якщо на Багату кутю іній або сніг – то літо буде дощовим.