Студенти добровільно погодились розчищати столичні вулиці від снігу

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО стверджує, що студенти та учні професійно-технічних училищ добровільно погодились розчищати столичні вулиці від снігу та льоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОЛУБЧЕНКО сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи залучення до ліквідації наслідків негоди студентів та учнів ПТУ.

Зокрема, вже вчора в районах міста до прибирання снігу залучалось від 30 до 135 учнів чи студентів, яким вже виповнилось більше 18 років.

«Нам запропонували допомогу ректори. Добровільно. Ми виділили з резерву лопати, ломи», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За його словами, молоді люди, причому виключно хлопці, прибиратимуть сніг в середньому годину, максимум, за бажання, дві. У випадку сильних морозів - нижче 20 градусів за Цельсієм - їх не залучатимуть до робіт. Між іншим, для дорослих людей також визначено обмеження: якщо мороз посилиться до 23 градусів і більше, то сніг з вулиць прибиратимуть лише за допомогою машин.

На запитання, чи не чинитимуть на студента тиск у разі відмови взяти участь у розчищенні снігу, А.ГОЛУБЧЕНКО запевнив, що такого бути не може.

«Молоді люди самі написали ректорам, що вони хочуть попрацювати», - зазначив він.

За його словами, молодим людям приємно таким чином взяти активну участь у житті міста: «Молодій людині якраз дуже цікаво годинку попрацювати на прибиранні і показати, що вона допомагає місту... Це бажання молодих людей», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Щодо раніше озвученого наміру міської влади залучити до цієї роботи солдатів, перший заступник голови КМДА пояснив: «Міністерство оборони нам через газету запропонувало, а коли ми до них звернулись – вони не змогли цього зробити».

Як повідомляв УНІАН, 20 січня на засіданні Постійної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у місті Києві, що проходило під головуванням міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було прийнято рішення залучити до прибирання дворів від снігу та льоду в столиці студентів, яким виповнилося 18 років.

Опоненти Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО – фракція БЮТ у Київраді - були обурені цієї ініціативою столичної влади.