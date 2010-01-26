На Харківщині забракували 46,3% перевіреної продукції

Протягом 2009 року інспектори державного нагляду за якістю продукції ДП "Харківстандартметрологія” провели 443 перевірки. Перевірено продукції на суму 30 млн. 773 тис. грн. Вартість продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації становила 14 млн. 235 тис. грн. (46,3%).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держспоживстандарту України.

За повідомленням, до переліку перевіреної продукції потрапили вікна з полівінілхлориду, комп’ютерна техніка, будівельні вироби, труби сталеві, друковані вироби, одяг верхній та спеціальний, дитячі іграшки, медичне обладнання (рентгенівські апарати, офтальмологічні лінзи), протезно-ортопедичні вироби, питна вода, кондитерські борошняні та хлібобулочні вироби, алкогольні напої, м’ясні напівфабрикати та ковбасні вироби, молочна та кисломолочна продукція, рибна продукція, цукор та ін.

За результатами перевірок у 80 випадках заборонили реалізацію всієї продукції, у 393 випадках – реалізацію перевірених партій продукції.

Зокрема, на одному підприємстві перевірили м’ясні напівфабрикати на суму 12 тис. грн. Виявилося, що заморожені пельмені з курячого м’яса не відповідали вимогам технічних умов, згідно з якими вони вироблялися. Зокрема, масова частка фаршу до маси виробу фактично складала 46% за норми не менше 50%, а масова частка вологи дорівнювала 74,3% при нормі не більше 72%.

Порушнику видані приписи про усунення виявлених недоліків та про заборону перевіреної партії продукції. За реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам технічних умов, до підприємства застосований штраф у сумі 4,3 тис. грн. На посадову особу складено протокол про адміністративне правопорушення у сфері стандартизації.

Загалом, протягом минулого року було складено 317 постанов про застосування адміністративно-господарських санкцій та 265 протоколів про адміністративну відповідальність посадових осіб. Загальна сума переказаних до бюджету штрафних санкцій 2009 року склала 527,7 тис. грн.