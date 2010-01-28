Павленко пропонує запровадити посаду фахівця із соціальної роботи

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО запропонував кожному сільському голові ввести посаду "дільничного" фахівця із соціальної роботи.

Про це він сказав на Всеукраїнській нараді щодо забезпечення доступу населення до соціальних послуг безпосередньо за місцем проживання, насамперед у сільській місцевості, повідомили УНІАН в прес-службі Мінсім’ї.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що сьогодні в Україні особливо гостро постає питання створення умов для надання адресних та якісних соціальних послуг безпосередньо у місцях проживання населення. Як сказав міністр, за статистичними даними, в Україні на території сільських та селищних рад проживає понад 14 млн. осіб, з яких – понад 7 млн. – діти та молодь, а, за даними соціально-демографічних досліджень, мешканці сільської місцевості є найменш захищеними в соціальному плані.

Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що в Україні функціонують 1873 центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, серед яких 576 сільських, 82 селищних центрів та 499 філій районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які безпосередньо здійснюють соціальну роботу в сільській місцевості.