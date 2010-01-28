Між Україною та Чорногорією можуть ввести безвізовий режим

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО та міністр закордонних справ Чорногорії Мілан РОЧЕН погодилися з доцільністю укладення Угоди про запровадження безвізового режиму поїздок громадян двох країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, П.ПОРОШЕНКО зустрівся з М.РОЧЕНОМ 27 січня у Лондоні у рамках заходів, пов’язаних із проведенням Міжнародної конференції щодо Афганістану.

Було домовлено про візит П.ПОРОШЕНКА до Чорногорії на початку березня поточного року та відзначено важливість прискорення роботи над двосторонніми документами, які створять юридичний базис для стимулювання співробітництва в інвестиційній, гуманітарній і туристичній галузях.