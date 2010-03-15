На Миколаївщині овочі подорожчали на 22,5%

Індекс споживчих цін у Миколаївській області в лютому 2010 року склав 102,2%, з початку року – 104,7%. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі роздрібної торгівлі Головного управління статистики в Миколаївській області.

У лютому на споживчому ринку Миколаївської області продукти харчування і безалкогольні напої подорожчали на 3,8%. Овочі зросли в ціні на 22,5%, серед них найбільше – картопля і капуста. Кисломолочна продукція подорожчала на 8,6%, цукор, мед і кондитерські вироби – на 5,1%.

На непродовольчому споживчому ринку товарів і послуг області за лютий цього року плата за житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросла на 0,9% внаслідок подорожчання вартості гарячої води та опалення на 3,7%, оплати за житло (проживання в гуртожитках) – на 2,2%, зрідженого газу – на 1,7%.

У транспортній сфері області спостерігалося зростання цін на 2,6%, здебільшого під впливом подорожчання бензину на 5,2%.

У сфері охорони здоров`я підвищення цін на 1% зумовлене подорожчанням медичних (консультативних) послуг на 8,3%.