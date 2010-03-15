У Харківській області заборгованість із зарплати склала 117 млн. грн.

У Харківській області, за станом на 1 березня цього року, загальна заборгованість з виплати заробітної плати складає 117,3 млн. грн., зокрема на економічно активних підприємствах – 96,1 млн. грн.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку суму назвав заступник розділу ОДА Ігор ТЕРЕХОВ після засідання тимчасової надзвичайної комісії зі своєчасної сплати податків, зборів, виплати заробітної платити та інших соціальних виплат.

І.ТЕРЕХОВ відзначив, що борг підприємств, установ і організацій за внесками до Пенсійного фонду, з урахуванням фінансових санкцій і пені, на 1 березня складає 221,6 млн. грн. Податковий борг до зведеного бюджету області складає 2228,3 млн. грн. (з початку року зменшився на 820,2 млн. грн.), до Державного бюджету – 2054,1 млн. грн. (з початку року зменшився на 831,9 млн. грн.).

На думку заступника розділу ОДА, основними причинами заборгованості з виплати заробітної плати та внесків в ПФ «є невчасність розрахунків з підприємствами за виготовлену продукцію, недолік обертових коштів, відсутність затверджених фінансових планів основних замовників».

І.ТЕРЕХОВ підкреслив, що всі підприємства-боржники зобов`язані мати графіки погашення існуючих боргів і чітко їх дотримуватися.