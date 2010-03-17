У Черкаській області ціни на продукти харчування зросли на 3,5%

У Черкаській області в лютому 2010 року індекс споживчих цін склав 101,9%, з початку року - 103,7%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Черкаській області.

На споживчому ринку області в лютому ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 3,5%. Найбільше подорожчали гречка (на 28,1%) і картопля (на 16,3%). На 11,3-2,6% зросли ціни на цукор, молоко, твердий і м`який сир, сметану, масло вершкове, кисломолочну продукцію, хліб і хлібопродукти, яйця, рибу та рибопродукти.

Водночас, на 1,8% подешевшали яблука, на 0,8% - цитрусові, на 0,7% - м`ясо птиці.

Алкогольні напої стали дорожчими на 0,2%, тютюнові вироби - на 4,1%.

Ціна на зріджений газ знизилася на 17,5%.

У сфері охорони здоров`я спостерігалось подорожчання стоматологічних послуг на 0,9%, ціни на фармацевтичну продукцію зросли на 0,6%.

Вартість перевезень автодорожнім пасажирським транспортом підвищилася на 0,9%, послуги таксі подорожчали на 8,8%.