На Кіровоградщині поганий стан доріг збільшив витрати на доставку

Незадовільний стан доріг в Кіровоградській області впливає на формування собівартості товарів, збільшуючи частку транспортної складової.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді з питань будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг на території області повідомив голова Кіровоградської облдержадміністрації Володимир МОВЧАН.

За його словами, деякі постачальники роблять націнку на товар, пояснюючи свої дії поганою якістю місцевих автошляхів і збільшенням транспортних витрат за доставку.

На переконання губернатора, будівництво і капітальний ремонт доріг на Кіровоградщині повинно стати одним з пріоритетних завдань для місцевої влади на 2010 рік, навіть у збиток для інших галузей.

«Найбільша проблема – якість асфальтного покриття. Окремі ділянки доріг в області не ремонтувались 30-40 років. У нас є чимало підприємств. Лише у сільському господарстві 3,5 тис. суб’єктів господарювання. Якщо кожен з них скинеться по тисячі гривень, отримаємо додатково 3,5 млн. грн. на покращення стану доріг», - наголосив В. МОВЧАН.

Перший заступник голови облдержадміністрації Анатолій РЕВЕНКО також закликав представників органів місцевого самоврядування укладати угоди з представниками великого і середнього бізнесу про залучення додаткових коштів на будівництво і реконструкцію автошляхів.

За словами губернатора, для того, щоб привести всі автошляхи області у належний стан, загалом необхідно близько 5 млрд. грн.