Австрійці вчитимуть українців заощаджувати енергію

Австрійські менеджери вчитимуть українців економити енергоресурси та використовувати альтернативне паливо. До 2020 року Австрія зобов’язалася знизити рівень споживання енергоресурсів, і зараз їй це успішно вдається.

Меморандум про співробітництво у галузі відновлювальної енергетики у середу підписали Нацагенство України з питань ефективного використання енергоресурсів (НАЕР) та Австрійське енергетичне агентство.

У документі сторони домовилися заснувати в Україні центри з енергоефективності, де українські фахівці вчитимуться формувати у населення ощадливий підхід до використання енергоресурсів.

Заступник керуючого директора Австрійського енергетичного агентства Герберт ЛЕХНЕР розповів, що перспективність енергоощадних технологій австрійці усвідомили давно. А 2008 року була ухвалена державна програма, спрямована на ефективне використання енергоресурсів, пріоритет в якій відводиться відновлювальним джерелам енергії та безпеці енергетичного сектору.

В результаті очікується істотне зменшення (16%) забруднення довкілля в Австрії. Аби досягти цього, австрійці переобладнують старі будівлі енергозберігаючими матеріалами, знижують використання енергії в транспортній галузі, перерозподіляючи її у сферу послуг, яка потребує більше енергії, а також проводять інформаційні кампанії серед населення закликаючи використовувати у побуті менше енергоресурсів.

З цього австрійці радять й почати українцям, каже Г.ЛЕХНЕР. «Люди повинні знати про реальну ситуацію у комунальній сфері, про те, що їм загрожує і що їх очікує, і тільки тоді вони почнуть дбати про заощадження енергії», – каже Г.ЛЕХНЕР. Натомість він наголосив, що Україна має іншу реальність щодо тарифів на енергоносії, тому не варто накладати тут австрійський досвід трафаретом, а українцям слід самим більш зважено і креативно підходити до економії енергоресурсів.

“Німецька хвиля”