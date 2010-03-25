Чи допоможе візовий кодекс ЄС українцям?

У квітні набуває чинності візовий кодекс ЄС, який систематизує процедуру одержання й видачі короткострокових шенгенських віз для країн, які не входять до ЄС. Чи справді слід очікувати спрощення?

Візовий кодекс має допомогти українцям простіше оформлювати документи на в’їзд до країн Європейського Союзу, які входять до шенгенської зони. Адже попередні домовленості між Україною та ЄС щодо полегшення візових процедур розчарували українських громадян через невиконання європейською стороною багатьох пунктів договору. Координатор громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» Ірина СУШКО, зокрема, звертає увагу на те, що дипломатичні консульства так і не склали одного чіткого переліку документів, які вимагаються від заявників, безкоштовні довготривалі візи видаються не всім, хто має на це право, а терміни розгляду візових заяв не дотримуються.

«Необхідно переглянути положення щодо списку документів, які подаються заявником для підтвердження мети поїздки. Люди систематично вказують, що саме ця стаття в більшості випадків порушується з боку консульських службовців. Повне скасування віз – це тривала перспектива. Необхідна справжня лібералізація в цьому питанні», - каже І.СУШКО. Всі надії експерти покладають саме на візовий кодекс ЄС, який має гармонізувати систему видачі шенгенських віз. Аби українці знали всі нові правила отримання дозволу на в’їзд до Євросоюзу, громадська ініціатива «Європа без бар’єрів» перекладе українською цей документ та поширюватиме його серед охочих поїхати за кордон.

Однак, візовий кодекс має й чимало суперечностей та складностей. Він містить не тільки всі нинішні правила й вимоги для одержання шенгенської візи, але й нові. Одне з головних - обов`язкова фіксація відбитків пальців. Причому цю процедуру потрібно проходити кожні чотири роки. У Брюсселі впевнені - це допоможе в боротьбі з тероризмом. Для багатьох країн візовий збір підвищать до 60 євро, але українців це не стосується: їм віза коштуватиме по 35 євро.

Експерт з міграційних питань Міжнародного центру перспективних досліджень Віктор ЧУМАК впевнений, що новий кодекс зовсім не спростить процедуру отримання віз. «Українцям стане легше зрозуміти, що брати й куди нести. Бо сам кодекс він просто уніфікує процедури й перелік документів, аби отримати візу. А візова політика буде проводитися в різних країнах по-різному, хоча вони діятимуть в одному візовому полі, оскільки в кожній з них є власне бачення щодо отримання віз громадянами третіх країн», - наголосив В.ЧУМАК. На його думку, нині Україні варто на переговорах з ЄС не стільки наголошувати на уніфікації отримання віз, скільки на уніфікації правил, які дадуть право безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.

“Німецька хвиля”