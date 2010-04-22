«Київводоканал» отримав 19 млн. грн. на реагенти для очистки води

ВАТ «Київводоканал» отримало необхідні 19 млн. грн. з міського бюджету на закупівлю реагентів для очистки води, а також на продовження роботи плавучої насосної станції «Роса-300». Про це повідомив начальник Головного управління комунального господарства КМДА Федір ВІТТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за його словами, станція «Роса-300» продовжує перекачувати воду з річки Десна, де вона чистіша, на Дніпровську водопровідну станцію.

Крім того, фахівці санітарної служби столиці продовжують здійснювати постійний контроль за якістю водопровідної питної води і джерел централізованого господарсько-питного водопостачання міста.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня експерти заявили, що вміст шкідливих для здоров`я речовин в київській водопровідній воді перевищує гранично допустимі згідно з ДОСТом показники в 2 і більше рази, а можливе затоплення і потрапляння дорожньої солі, реагентів, радіоактивного мулу і каналізаційних вод в систему водопостачання зробить ситуацію з якістю водопровідної води катастрофічною.

На думку фахівців, серйозною проблемою є потрапляння технічної солі і реагентів, висипаних у великій кількості на київські дороги, до Дніпра і його приток разом з талими водами. Водозабірні фільтри ці хімречовини затримати не зможуть.

«Забруднення поверхневих вод досягло такого рівня, що вже маємо говорити про наближення катастрофи. Нинішня зима погіршила ситуацію. Раніше сніг вивозили за місто, скидали його подалі від водойм, а тепер усе, що зібралося на дорогах і в подвір’ях, тече в річки. Не менш тривожний стан і з підземними водами - постійно зростає рівень їхньої мінералізації, що в кінцевому рахунку впливає на якість питної води по всій Україні», - додав заступник директора з наукової роботи Українського державного науково-дослідного інституту проблем водопостачання, водовідведення і охорони навколишнього природного середовища «УкрВОДГЕО» Володимир КОСТЕНКО.