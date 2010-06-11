Здешевлення житла після скасування ПДВ можливе не раніше 2012

Здешевлення житла на 7-8% унаслідок скасування податку на додану вартість (ПДВ) на будівельно-монтажні роботи при зведенні житла може відбутися не раніше 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив голова Ради директорів Української будівельної асоціації (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

«Оскільки цей законопроект може набути чинності з 1 січня (2011 року - УНІАН), це зниження цін буде лише на ті об`єкти, які почнуть будуватися з цього періоду. Ми ефекту досягнемо в 2012 році при введенні будинків в експлуатацію», - сказав він.

За оцінками Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ, впродовж трьох місяців у Києві спостерігається стабілізація цін на житло з певною динамікою зростання.

Він додав, що це пов`язано з двома чинниками – ставленням населення до нерухомості і процентними ставками за депозитами.

«Сьогодні процентні ставки за депозитами значно вище, ніж зростання цін. Як тільки банківський сектор стабілізується, процентні ставки впадуть і відкладений попит з`явиться, велика частина населення почне реінвестувати в нерухомість», - сказав голова Ради директорів УБА.

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ зазначив, що до кризи собівартість будівництва була вельми високою. «Зараз вона, може, і змінилася, але у когось є кредити, інші обтяження. Вона сформувала ту стару собівартість. Люди ніяк не можуть опуститися нижче собівартості», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, уряд підтримав ініціативу Міністерства регіонального розвитку і будівництва щодо звільнення від податку на додану вартість будівельних робіт при зведенні житла. Такий крок дозволить здешевити вартість житла до 8%.