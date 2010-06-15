Україна і Чорногорія підпишуть угоду про взаємні поїздки громадян

Україна і Чорногорія планують підписати міжурядову угоду про режим взаємних поїздок громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, планується, що угоду з українського боку підпише заступник міністра закордонних справ Віктор МАЙКО під час перебування у Чорногорії на конференції міністрів закордонних справ країн-членів Центральноєвропейської ініціативи “Регіональне співробітництво в контексті європейської інтеграції”, яка відбудеться сьогодні.

За словами О.ДИКУСАРОВА, угода про режим взаємних поїздок громадян передбачає запровадження на засадах взаємності безвізового порядку в’їзду громадян України до Чорногорії, виїзду, прямування транзитом, а також перебування на території Чорногорії не більше 90 днів протягом 180 днів на рік з дати першого в’їзду.

Також планується підписати план консультацій між МЗС України та Чорногорії на 2010 рік.