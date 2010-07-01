Полтава хоче збільшити територію міста на чверть

Полтава має намір збільшити територію міста на 26% до більше 14 тис. га.

Про це повідомляє прес-служба міськвиконкому Полтави.

За їхніми даними, в 2010 році міським бюджетом необхідно передбачити фінансування на загальну суму 34,3 тис. грн. для завершення проектних робіт із корегування плану Полтави зі зміни меж міських територій.

«Сучасна територія Полтави - 10381 га, передбачено збільшення на 26,3%. Збільшення буде досягнуто за рахунок територій колишніх військових частин, які вже припинили своє функціонування, а також земель сільських рад, які примикають до меж міста. В рамках зміни меж застосовуються схеми покращення екологічного стану територій, розвитку рекреаційних зон, озеленення з урахуванням актуальних проблем. Розробляється схема розвитку магістралей, міського й зовнішнього транспорту, визначається розвиток інженерної інфраструктури», - сказано в повідомленні прес-служби.

У мерії також повідомили, що в генеральному плані визначено основні функціональні зони міста й проведено розрахунок потреби територій для їх організації. Найбільш перспективними напрямками територіального розвитку для житлової забудови як багатоповерхової, так і садибної, є північний та південний райони міста.

На сході передбачено рекреаційне освоєння.

Розвиток житлового будівництва відбуватиметься як за рахунок реконструкції кварталів забудови, що історично склалася, так і за рахунок внутрішніх резервів (вільних від забудови земель), а також за рахунок територій військових частин, що припинили своє функціонування, і земель сільських рад, що примикають до меж міста.

Довідка УНІАН. Полтава - місто в Україні, адміністративний центр Полтавської області. Площа міста - 104.42 кв. км, адміністративно місто роздільне на 3 райони (Жовтневий, Київський тп Ленінський). Населення міста налічує 318 тисяч осіб.