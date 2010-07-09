На Львівщині забракували 47% ЗВТ

Протягом ІІ кварталу 2010 року інспектори державного метрологічного нагляду ДП «Львівстандартметрологія» перевірили понад 150 тис. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на 33 підприємствах Львівщини. Непридатними до застосування визнали понад 71 тис. ЗВТ (47%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що інспекційній повірці піддали 98 ЗВТ, 4 з яких не відповідали вимогам нормативної документації (НД).

Серед основних порушень вимог НД з метрології було застосування неповірених ЗВТ, відсутність узгоджених переліків ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, виконання вимірювань підрозділами підприємств, які неатестовані у державній метрологічній системі, застосування неатестованого випробувального обладнання тощо.

Зокрема, під час перевірки чотирьох автозаправних станцій Львова та області було виявлено 22 непридатних до застосування ЗВТ.

За результатами державного метрологічного нагляду фахівці ДП «Львівстандартметрологія» склали 31 протокол про адміністративні правопорушення та застосували адміністративні штрафи на суму понад 5 тис. грн. На 12 підприємствах було заборонено виконання робіт, пов’язаних з вимірюваннями, на одному підприємстві заборонено реалізацію партій фасованої продукції, на 20 підприємствах – експлуатацію непридатних до застосування ЗВТ. Приписи про усунення порушень метрологічних вимог видано 33 підприємствам.