В Україні буде регулятор ринку комунальних послуг

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону проголосували 298 народних депутатів з 414 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон спрямований на визначення правових засад організації та діяльності Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України.

Законом передбачено, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України (далі – НКРКП) є колегіальним центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України.

Основним завданням НКРКП є здійснення державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках шляхом: збалансування інтересів суб’єктів господарювання, споживачів їхніх товарів і послуг та держави; забезпечення прозорості та відкритості на ринках природних монополій і суміжних ринках; захист прав споживачів товарів і послуг щодо отримання цих товарів та послуг належної якості та у достатньому обсязі за економічно обґрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їхньої якості і задоволення попиту на них.

Також до завдань НКРКП належить формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії та суміжних до них ринків, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін; забезпечення самоокупності діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках; забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природних монополій; обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику і сприяння конкуренції на ринках, суміжних до ринків, які перебувають у стані природної монополії з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

Визначено основні принципи діяльності НКРКП, її склад і порядок формування, організацію діяльності, повноваження, форми та методи діяльності, відносини НКРКП з Кабінетом міністрів, іншими органами виконавчої влади, а також з органами місцевого самоврядування, відповідальність суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, НКРКП та їхніх посадових осіб.