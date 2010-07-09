Чемпіонат світу з футболу найбільше шукали в інтернеті

В Україні головною пошуковою темою в інтернеті в червні, як і за підсумками першого півріччя цього року, став Чемпіонат світу з футболу – 2010.

Про це УНІАН повідомили в компанії «Яндекс».

Згідно з повідомленням, за цей час користувачі поставили понад 355 тис. запитів про чемпіонат, що в 2,5 рази більше, ніж про «Євробачення» в травні, в 3 рази більше, ніж про вибори Президента в січні, і майже в 5 разів більше, ніж про Зимові Олімпійські ігри.

Футбольні уболівальники шукали розклад, голи і рахунок окремих матчів. Потрапила в рейтинг інтересів і знаменита вувузела (африканська дудка), правда, всього на 29-е місце. Росіяни цікавилися вувузелою активніше – в рейтингу російських пошукових інтересів вона посіла 20-е місце.

На другому місці українського рейтингу – результати зовнішнього незалежного оцінювання (майже 93 тис. запитів). Випускники шкіл шукали, де можна подивитися свої оцінки, а заразом і відповіді на запитання тестів.

У топ-10 пошукових інтересів потрапили два свята – День медичного працівника (4-е місце) і День молоді (9-е місце). А замикає десятку проект нового Податкового кодексу України, який за популярністю навіть дещо обігнав Apple iPhone 4 (11-е місце).