ТМ "Жайвір" випустила новий вид закуски до пива

ЗАТ «Шполянський завод продтоварів» під торговою маркою "Жайвір" випустив новий продукт "Горіхово-злаковий "Золотистий Пивбатон".

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ЗАТ «Шполянський завод продтоварів», нова виготовляються зі смаками: бекону, сиру, холодцю з хроном та копченої скумбрії. Виготовляється винятково з повітряних зерен кукурудзи та арахісу.

Довідка УНІАН. Торгову марку «Жайвір» було засновано у 2001 році і належить ЗАТ «Шполянський завод продтоварів» (м. Шпола. Черкаська область). ЗАТ «Шполянський завод продтоварів» — провідне підприємство з переробки сільськогосподарської сировини та випуску продуктів харчування на Черкащині. На підприємстві виробляється понад 150 видів продукції.