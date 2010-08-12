На Кіровоградщині продукти харчування подешевшали на 0,9%

У липні 2010 року індекс споживчих цін в Кіровоградській області склав 99,7%, з початку року – 102,4% (у Україні відповідно 99,8% і 103,1%).

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

В порівнянні з попереднім місяцем в області в липні 2010 року на 0,9% подешевшали продукти харчування і безалкогольні напої. Найістотніше (на 11,6% і 9,4%) знизилися ціни на яйця та овочі. На 1,2-8,4% подешевшали сир, масло, консервоване молоко, рис, банани, тваринні жири.

Водночас, на 3,3-10,4% подорожчали яблука, цукор, гречана крупа.

Підвищення цін у сфері охорони здоров`я на 0,5% зумовлене подорожчанням санаторно-курортних послуг (на 1,5%). Проте на 0,3% подешевшала фармацевтична продукція.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,7% за рахунок підвищення вартості послуг водопостачання (на 7,9%), водовідведення (4,6%) і зріджений газ (на 0,5%).

На 0,2-1,1% подорожчали алкогольні напої і тютюнові вироби, предмети домашнього споживання, побутова техніка, утримання житла, послуги ресторанів і готелів.

Здешевлення транспортних послуг в цілому на 0,5% зумовлене зниженням вартості паливно-мастильних матеріалів на 1,6%.