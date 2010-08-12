У Житомирській області на 8% подорожчала свинина

У Житомирській області за 6 місяців відпускна гуртова ціна свиней знизилася на 2 % - до 15 170 грн. за тонну в живій вазі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської облдержадміністрації з аграрних питань Микола ДЕЙСАН.

При цьому він уточнив, що реалізація свинини II категорії переробними підприємствами в першому півріччі не відбувалася.

Роздрібна ціна на свинину станом на 30 червня на продовольчих ринках області складає в середньому 39,96 грн. за кг, що на 8% більше, ніж було на початку цього року і на 3% менше за аналогічний торішній показник.