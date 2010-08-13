Необхідність охолоджувати шампанське довели науково

Французькі дослідники науково обгрунтували необхідність охолоджувати шампанське перед вживанням. Крім того, вчені з`ясували, що ігристі вина необхідно наливати по краю нахиленого келиху, а не лити прямо в центр. Стаття, в якій дослідники наводять обгрунтування цих двох правил і описують проведені експерименти, опублікована в журналі Journal of Agricultural and Food Chemistry. Коротко робота описана у прес-релізі Американського хімічного товариства, передає Лента.ру.

У своїй роботі науковці виходили з того факту, що смак шампанського й інших ігристих вин безпосередньо залежить від вмісту в них вуглекислого газу, завдяки якому в напої з`являються освіжаючі бульбашки. Бульбашки формуються, коли розчинений у рідині CO2 починає виходити з неї.

Дослідники вивчали, як змінюється в шампанському концентрація вуглекислого газу за різних температур і способів наливання у келих. Учені проводили досліди, охолоджуючи шампанське до 4, 12 і 18 градусів за Цельсієм (автори працювали з напоєм урожаю 2008 року). У келихи вино наливалося по стінці або з висоти відразу на днище.

Випробування показали, що чим тепліше шампанське, тим більшими є втрати CO2 під час наливання у келих. Що стосується методу розлива напою по келихах, то вчені з`ясували, що у разі використання "винного" способу (тобто коли шампанське наливається не по стінці) втрачається майже удвічі більше вуглекислого газу, ніж при "пивному" способі (коли напій ллється у нахилений келих). У своїй роботі автори не вказали, який кут нахилу келиху є оптимальним.

Недавно інший колектив дослідників провів наукову роботу з вивчення властивостей іншого алкогольного напою - горілки. Фахівці стверджують, що її смак безпосередньо пов`язаний з особливими структурами з молекул води, які утворюються навколо молекул етилового спирту.