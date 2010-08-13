На Сорочинському ярмарку контролюватимуть м’ясопродукти

Державний комітет ветеринарної медицини України встановив жорсткий контроль за тваринницькою продукцією на Сорочинському ярмарку. Про це УНІАН повідомила прес-служба Держкомітету ветмедицини з посиланням на головного державного інспектора ветеринарної медицини Полтавської області Сергія АРАНЧІЯ.

Як повідомив С.АРАНЧІЙ, під час підготовки до національного ярмарку в селі Великі Сорочинці Миргородського району була організована діяльність лабораторій ветсанекспертизи відповідно до Ветеринарно-санітарних правил торгівлі на ринках. З метою забезпечення ветеринарного контролю буде встановлене цілодобове чергування фахівців обласних державних установ ветеринарної медицини і відділу ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів ГУ МВС України в Полтавській області.

Крім того, забезпечено контроль за оформленням ветеринарних документів і довідок на тварин і птицю, а також продукти тваринного походження, які допускаються для реалізації на Сорочинському ярмарку. Як повідомляє прес-служба, Держветмедслужба Миргородського району впродовж двох днів повинна забезпечити проведення дезинфекції території, на якій була проведена торгівля тваринами і птицею. Як повідомляв УНІАН, Національний Сорочинський ярмарок відбуватиметься у Великих Сорочинцях Полтавської області з 17 по 22 серпня 2010 року.