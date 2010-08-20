Ковбаси та м’ясопродукти подорожчають мінімум на 10%

До кінця року ковбаси і м`ясопродукти подорожчають не менше ніж на 10%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила голова правління ВАТ "Кременчукм’ясо" (Кременчук, Полтавська обл.) Ірина ДРОЗДОВА.

За її словами, причин подорожчання цієї продукції сьогодні декілька. Перша - це подорожчання газу, електроенергії, води, паливно-мастильних матеріалів. Друга - дефіцит і подорожчання сировини.

"Найістотніше, що вплине на ціну, - це подорожчання сировини. Зараз дефіцит яловичини в Україні, тому товаровиробник збільшує ціну. З початку року сировина зросла в ціні на 15-20%, особливо за останній місяць. У липні 1 кг живої ваги корови ми купували по 10,80 грн., а зараз - по 11,5-12 грн. Биків вже продають по 14 грн."., - сказала І. ДРОЗДОВА.

Довідка УНІАН. ВАТ "Кременчукм’ясо" - одне з провідних м`ясопереробних підприємств України, створене у 1998 році. Потужності підприємства розраховані на переробку 70 тонн ковбасних виробів і копченини на добу. Продукцію випускають під ТМ "Фарро". Асортимент складає понад 250 найменувань. Продукція представлена в усіх регіонах України, її поставляють у найбільші мережі супермаркетів.