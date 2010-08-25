Чернівецькі митники виявили понад 5 тисяч пачок сигарет

На території терміналу митного поста «Чернівці» Чернівецької обласної митниці співробітниками відділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил виявили велику партію тютюнового товару, заховану у черепицю, яка мала направлятися до Румунії.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник сектору зв’язків з громадськістю Чернівецької обласної митниці Ганна КУРОЧКІНА, до митного оформлення представником митного брокера однієї із чернівецьких фірм, яка лише напередодні була зареєстрована на митниці і здійснювала своє перше відправлення, були подані товаросупровідні документи на вантаж «черепиця піщано-цементна, призначена для покрівлі дахів». Отримати вантаж мала румунська фірма, що розташована в місті Сучаві.

Під час поглибленого огляду вантажівки, якою керував громадянин Румунії, митники виявили велику партію сигарет.

Співробітниками Чернівецької обласної митниці за даним фактом порушено кримінальну справу за порушення митних правил за статтею 352 Митного кодексу України. Вилучено сигарети вітчизняного виробництва марки «Marlboro» та «Jin Lin» у кількості майже 5 тисяч штук на загальну суму близько 355 тисяч гривень. Також вилучено вантаж з черепиці та транспортні засоби, які мали переміщувати контрабанду до Румунії.