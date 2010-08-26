В Україні можуть заборонити рекламу сигарет

Народний депутат України Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ (фракція БЮТ) наполягає на обов’язковому включенні до порядку денного осінньої сесії Верховної Ради законопроекту № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)».

Про це Д.ВЕТВИЦЬКИЙ, який є одним з авторів законопроекту, повідомив УНІАН.

«Я ініціюватиму звернення до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА у вересні, відразу ж після відкриття осінньої сесії, з вимогою включити цей законопроект для розгляду в сесійній залі», – сказав депутат.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ нагадав, що законопроект був розроблений і внесений до Верховної Ради у вересні 2009 року. «Усі терміни, передбачені законом для винесення проекту закону на голосування, спливли. А за час, поки наш документ пролежав у столі, з’явилися нові види реклами тютюну – особливо наполегливі і нав’язливі. Не можна не помічати так званих дегустацій сигарет, які проводяться безпосередньо в місцях їх продажу. За допомогою всіляких акцій, «унікальних» пропозицій, обіцянок призів, маркетингових досліджень і т. д. покупцям буквально вкладається в руки чергова пачка сигарет. Більше того, тепер такі промоутери сигарет скрізь – в кафе, ресторанах, на пляжах, просто на вулицях», – пояснив він.

На його думку, така активна діяльність тютюнових компаній і торговців не лише сприяє популяризації куріння, але і ускладнює життя тим, хто кинув курити.

Д.ВЕТВИЦЬКИЙ зауважує, що рекламники тютюнових виробів здебільшого залучають до таких рекламних акцій молодь. «Виходить, що діти продають сигарети дітям! Таким чином, сигарети стають природнім атрибутом життя вчорашніх школярів і слугують ще одним методом поширення куріння, адже складно продавати те, чого не пробував. Наш законопроект зможе розв’язати цю проблему, тому не вважаю за можливе зволікати з його голосуванням», – упевнений депутат.

«Цей законопроект ініціювали 15 депутатів з різних парламентських фракцій, тому я розраховую, що він знайде значну підтримку в залі і стане своєрідним тестом на відповідальність і відповідність передвиборних гасел вчинкам», – резюмував Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, законопроект № 5164 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів)» був зареєстрований у Верховній Раді України 24 вересня 2009 року за ініціативою депутатів фракції Партії регіонів (Юрій МІРОШНИЧЕНКО, Владислав ЛУК’ЯНОВ, Ганна ГЕРМАН, Тетяна БАХТЄЄВА, Олена БОНДАРЕНКО, Нестор ШУФРИЧ), НУ–НС (Леся ОРОБЕЦЬ, Владислав КАСЬКІВ, Андрій ПАРУБІЙ), КПУ (Олександр ГОЛУБ, Євген ЦАРЬКОВ) і БЮТ (Олег ЛЯШКО, Андрій ШЕВЧЕНКО, Євгеній СУСЛОВ, Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ).

Законопроект був схвалений комітетами ВР з питань охорони здоров`я, а також свободи слова та інформації, але не був винесений до сесійної зали для голосування.

Проектом закону, зокрема, пропонується заборонити будь-яку рекламу тютюнових виробів, а також рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими ці вироби випускаються.

Окрім цього, законопроект пропонує заборонити рекламу тютюнових виробів в мережі Інтернет, а також проведення будь-яких промоакцій, безкоштовної роздачі, у тому числі для маркетингових досліджень і дегустації, а також обміну тютюнових виробів на інші товари, роботи і послуги.

Також повинні зникнути усі смс-повідомлення, електронні розсилки, поштові листи, вкладки до пачок, які часто використовувалися в рекламних і акційних цілях виробниками.

Крім того, передбачається заборонити спонсорство телевізійних і радіопередач, театрально-концертних, спортивних і інших заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, окрім реклами в спеціалізованих виданнях і на спеціалізованих виставкових заходах.

Штраф за порушення перелічених норм передбачається в розмірі від 30 тис. до 50 тис. гривень за кожний факт реклами на окремому рекламному носії або кожний окремий захід з метою стимулювання продажу тютюнових виробів.

Нагадаємо, що 15 березня 2006 року Україна ратифікувала Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну, у рамках якої протягом 5 років після набуття чинності Рамкової конвенції (тобто не пізніше ніж 4 вересня 2011 року) повинна бути введена повна заборона на рекламу, стимулювання продажу та спонсорство тютюнових виробів.