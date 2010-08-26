Надзвичайну пожежну небезпеку в лісах Криму продовжили

До 31 серпня в лісах Криму збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в АРК.

За даними кримського управління МНС, штормове попередження у зв`язку з надзвичайною пожежною небезпекою в лісах Криму продовжене до 31 серпня.

Сьогодні в Криму очікується південно-східний вітер зі швидкістю 4 м/с, температура повітря вдень до 30 градусів тепла, місцями короткочасні дощі.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайну пожежну небезпеку в лісах Криму оголошено з 1 серпня.