Українці масово кидають курити

Результати найбільшого дослідження поширеності куріння за всю історію України - «Глобальне опитування дорослого населення щодо вживання тютюну» (GATS) підтвердили – українці масово відмовляються від куріння.

Про це УНІАН повідомили у Коаліції громадських організацій та ініціатив «За вільну від тютюнового диму Україну».

Згідно з даними дослідження, поширеність щоденного куріння за останні 5 років в Україні суттєво зменшилась. Зокрема, у 2005 р. щоденно курило 62% чоловіків (від 15 років і старше), а в 2010 - вже 45%. Ще більше за ці 5 років поменшало курців-жінок - їх кількість скоротилася майже вдвічі – з 17% до 9%.

Опитування також показало: більше 90% населення України підтримує заборону куріння на всіх робочих місцях; понад дві третини (68%) теперішніх курців заявили, що зацікавлені у відмові від куріння; серед тих, хто будь-коли курив щодня, 26% вже є колишніми курцями; підтримка повної заборони реклами тютюну серед населення зросла від 49% у 2000 році до 70% у 2010 році.

Соціологічне дослідження GATS містить не тільки сучасну детальну інформацію щодо вживання тютюну в нашій державі, а й надає можливість побачити, як змінилася ситуація з тютюнокурінням в Україні за останні п’ять років, та провести порівняння на глобальному рівні.

Опитування проводилося в рамках співпраці Уряду України та ВООЗ, як захід Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення в Україні на період до 2012 року. Ця Програма має посилити заходи з контролю над тютюном в Україні у відповідності з положеннями Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та розробленим ВООЗ комплексом заходів MPOWER.

«2006 року Верховна Рада України ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ із боротьби проти тютюну, після чого в Україні почали цілеспрямовано вживати всебічних заходів контролю над тютюном, - говорить Ігор ПОКАНЕВИЧ, керівник Бюро ВООЗ в Україні. - Було внесено зміни до законодавства щодо підвищення акцизних податків на тютюнові вироби, врегульовано питання щодо спрямування залучених коштів на першочергові заходи та програми з охорони здоров’я, забезпечення захисту від впливу тютюнового диму, заборонено деякі види реклами тютюну тощо», - додає він.