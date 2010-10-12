На Вінниччині ціна капусти зросла на 51%

У Вінницькій області у вересні 2010 року найбільше подорожчали яйця, овочі та молокопродукти, подешевшали – продукти з риби.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області у вересні, в порівнянні з серпнем, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 3,3%.

Найбільше (на 31,8%) подорожчали яйця, на 10,6% – вершкове масло, на 10,3% – сир, на 8,7% – сало та інші тваринні жири, на 3,3% – хліб і хлібопродукти, на 3,2% – молоко, на 2,9% – кисломолочна продукція, на 2,4% – соняшникова олія, на 1,8% – м`ясо і м`ясопродукти.

Овочі зросли в ціні на 14,1%, зокрема капуста – на 51,1%, огірки, помідори і перець – на 12,6%, морква, буряк, цибуля і гриби – на 11,1%. Картопля подорожчала на 17,6%.

На 4,5% зросли ціни на фрукти, при цьому банани подорожчали на 12,6%, цитрусові – на 8,8%, а яблука подешевшали на 5,9%. Також подешевшала риба і продукти з риби – на 1,6%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби зросли в ціні на 6,7%, в т.ч. тютюнові вироби – на 13,1%, алкогольні напої – на 1,3%.

У сфері освіти ціни зросли на 9%, в т.ч. послуги дошкільної і початкової освіти подорожчали на 25%, середньої – на 14,8%, вищої – на 6,9%.

У сфері транспорту ціни знизилися на 0,6%, при цьому паливо і масла подешевшали на 1,6%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Вінницькій області у вересні 2010 року склав 102,4%, з початку року – 105,6%.