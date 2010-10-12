«Велика Кишеня» відкриє супермаркет у Києві

ТОВ “Фудмаркет” 16 жовтня відкриє супермаркет “Велика Кишеня” в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, це перший магазин мережі в Києві і четвертий в Україні, який відкриється в рамках проекту рестайлингу мережі. Раніше, в рамках даної програми магазини «Велика Кишеня» з`явилися в Черкасах, Умані і Білій Церкві.

Рестайлинг магазинів мережі «Велика Кишеня» передбачає, зокрема, розширення асортименту, нову бонусно-дисконтну програму лояльності, модернізацію логотипу «Велика Кишеня» та оформлення магазину.

За даними прес-служби, торгова площа супермаркету складе 1040 кв. м, асортимент - більше 10 тисяч найменувань товарів. Біля магазину розташована стоянка на 90 машиномісць.

Довідка УНІАН. Мережа роздрібної торгівлі «Велика Кишеня» була заснована в 2000 році і на 11 жовтня нараховує 46 магазинів (8 гіпермаркетів і 38 супермаркетів) в 23 містах України. Холдинговою компанією мережі «Велика Кишеня» є ВАТ «Рітейл Груп», яка володіє також мережею Green Hills Market (10 магазинів) в Молдові, дисконтними гіпермаркетами «Велмарт» в Рівному та Полтаві, дискаунтером «Просто Маркет» в Луцьку, і дискаунтерами «№1» в Умані та Ніжині.