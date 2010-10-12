У Харківській області подорожчали овочі

У Харківській області у вересні 2010 року найбільше подорожчали яйця і овочі, а подешевшав – бензин.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За даними облстату, на споживчому ринку області у вересні спостерігалося подорожчання продуктів харчування і безалкогольних напоїв в цілому на 4,4%. Хліб і хлібопродукти подорожчали на 2%, інші круп`яні продукти – на 4,4%, м`ясо і м`ясопродукти – на 2,7%, риба і рибні продукти – на 0,1%, молоко – на 4,8%, сир – на 7,2%, яйця – на 59,1%, вершкове масло – на 6,7%, соняшникова олія – на 1,7%, фрукти – на 4,3%, овочі – на 20,5%, цукор – на 0,3%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби подорожчали в цілому на 2% за рахунок подорожчання сигарет з фільтром, горілки і кріплених вин.

Відзначають також подорожчання одягу і взуття осінньо-зимового сезону на 1,1% через подорожчання одягу на 1,4%, взуття – на 0,7%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1% в основному внаслідок подорожчання послуг з утримання та ремонту житла.

Послуги охорони здоров`я зросли в ціні на 0,4% через подорожчання фармацевтичної продукції та амбулаторних послуг.

Відпочинок і культура стали дорожчими на 0,6% через зростання цін на послуги спортивних установ і комп`ютерного устаткування.

Послуги у сфері освіти подорожчали на 7,7% через подорожчання навчання в навчальних закладах всіх рівнів, а також підвищення плати за проживання в студентських гуртожитках.

Послуги ресторанів і готелів зросли в ціні на 0,8% через збільшення вартості проживання в готелях і послуг ресторанів.

Різні товари та послуги зросли в ціні на 0,4% через подорожчання товарів особистого споживання і послуг нотаріусів.

Водночас, предмети домашнього вжитку, побутова техніка і поточний утримання житла стали дешевшими на 0,3% завдяки зниженню цін на окремі види електропобутових товарів, меблів та мийних засобів.

Послуги транспорту у вересні стали дешевшими на 0,7% внаслідок здешевлення бензину на 1,8%.

Довідка УНІАН. У вересні індекс споживчих цін в Харківській області склав 102,6%.