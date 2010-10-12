Уряд перегляне постанову щодо платних послуг у ВНЗ

Кабінет Міністрів України планує переглянути постанову щодо платних послуг у вищих навчальних закладах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА уряд скасує деякі положення постанови про надання (платних – УНІАН) послуг вищими навчальними закладами», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що з цього питання доповідатиме міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 27 серпня ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Згідно з документом, уряд, серед іншого, дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також Кабмін дозволив брати гроші зі студентів, які планують перевестись з одного вищого навчального закладу до іншого.

Крім того, виш має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом навчального закладу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад установлені навчальними закладами строки; за доступ до Інтернету понад встановлені навчальним закладом строки тощо.

11 жовтня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився категорично проти запровадження нових платних послуг для студентів і вимагав від М.АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову.

Сьогодні в багатьох містах студенти проводять акції протесту проти запровадження платних послуг у ВНЗ.