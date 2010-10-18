Порошенко прогнозує зростання ціни на цукор

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО піддав критиці політику уряду щодо запровадження квот на експорт зерна.

В ефірі програми «Шустер Live» він сказав, що такий захід уряду є неефективним, бо «квоти на вивезення - це корупційний механізм за рахунок якого наживаються ті зернотрейдери, які купують задешево зерно у селян, тримають його до нового року, а потім вивезуть, бо в державі нічого не купується».

П.ПОРОШЕНКО вважає, що сьогодні уряд України має «вийти, наприклад, на ринок цукру і купити його по 6.50 - 6.80 в оптовиків, а це треба робити негайно, бо в січні місяці оптова ціна на цукор буде 8». «А то знову будемо потім пояснювати людям, що цукор треба завозити із-за кордону», - додав він. При цьому зазначив, що «уряд потребує компетентних, професійних, швидких і ефективних дій».