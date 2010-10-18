На Полтавщині забракували 75% перевірених молокопродуктів

Протягом 9 місяців цього року інспектори державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду ДП «Полтавастандартметрологія» провели 266 перевірок на підприємствах Полтавської області. Порушення виявили у 177 суб’єктів господарської діяльності, що становить 66,5% від загальної кількості перевірок.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, найбільше порушень виявили під час перевірки міні-цехів.

Зокрема, від початку року перевірили понад 3 т хлібобулочних виробів, 5% не відповідали вимогам нормативних документів (НД). Із 2 т перевірених м’ясопродуктів продукція вагою 400 кг не відповідала вимогам стандартів.

Зокрема, під час перевірки партії варено-копченої ковбаси „Салямі” першого сорту встановили, що продукція не відповідала вимогам НД за фізико-хімічними показниками (занижена масова частка білка) та споживчим маркуванням (відсутня інформація про номер партії продукції, не повністю зазначено її склад, неправильно вказано дані про поживну цінність). Крім того, на підприємстві порушувалась періодичність контролю продукції за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками та за показниками безпечності: вміст свинцю, ртуті, кадмію. Не виконувались вимоги НД щодо періодичності контролю м’яса свинини за вмістом антибіотиків, пестицидів, гормональних препаратів, мікотоксинів.

За результатами перевірки підприємству видали приписи про усунення порушень та заборону реалізації одного виду продукції. Застосували штрафні санкції на суму 7,15 тис. грн., склали протокол про адміністративні правопорушення.

Із перевірених 19 т кондитерських виробів забракували понад 500 кг. Найбільше ж порушень виявили під час перевірки підприємств молокопереробної галузі Полтавщини: з 80 тонн перевірених молокопродуктів забракували 60 тонн (75%).

Загалом за результатами перевірок склали 177 приписів про усунення порушень, заборонили реалізацію 71 партії продукції, 68 разів доводилося забороняти реалізацію всієї продукції. Загальна сума штрафних санкцій сягнула близько 64 тис. грн.