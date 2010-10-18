В Україні на одне робоче місце претендує 5 осіб

У вересні в Україні на 10 робочих місць претендувало 50 осіб (на 1 січня п.р. – 83 особи).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

При цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 21,8% – до 426,6 тис. осіб (на 1 вересня 2010 року – 416,1 тис. осіб, на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. осіб).

На 1 жовтня 2010 року потреби підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становили 84,6 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,4 тис. осіб, на 1 вересня п.р. – 87,4 тис. осіб).