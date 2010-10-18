"АероСвіт" почне виконувати власні рейси до Мінська

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" з 1 листопада 2010 року приступає до виконання власних польотів до столиці Республіки Білорусь - Мінська.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, вихід на білоруський ринок з власною програмою польотів дозволить "АероСвіту" розширити співпрацю з білоруською Національною авіакомпанією "Белавиа", спільно з якою український перевізник з травня 2007 року експлуатував повітряну лінію Київ-Мінськ як маркетинговий партнер.

"АероСвіт" виконуватиме рейси до столиці Білорусі тричі на тиждень – щопонеділка, щосереди і щосуботи. Вони доповнять щоденні польоти за маршрутом Мінськ-Київ-Мінськ компанії "Белавиа", що базується в найбільшому білоруському аеропорту "Мінськ".

Таким чином, «АероСвіт» і "Белавиа" спільно збільшать кількість авіарейсів між Києвом і Мінськом в півтора рази – до 10 на тиждень.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У літній період 2010 року "АероСвіт" освоїв 16 нових напрямів і тепер обслуговує більш як 70 міжнародних повітряних ліній. На рейсах авіакомпанії використовуються далекомагістральні літаки Boeing 767, середньомагістральні Boeing 737, Airbus 320 і Embraer 195, а також регіональні повітряні судна Embraer 145 і Antonov 148.

Угода про спільну експлуатацію (code-share agreement) повітряної лінії Мінськ-Київ між авіакомпаніями "АероСвіт" і "Белавиа" набула чинності 2 травня 2007 р. Оперуючим авіаперевізником була "Белавиа", маркетинговим – "АероСвіт".