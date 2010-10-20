ФПУ просить розробити Національну стратегію безпеки праці

Федерація профспілок України просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА доручити уряду розробити Національну стратегію безпеки праці.

Про це УНІАН повідомили у медіа-центрі федерації.

У ФПУ вважають, що долучитися до розробки стратегії також мають Національна академія наук України за участю професійних спілок, організації роботодавців.

“Стратегія безпеки праці має закласти підвалини комплексного відновлення професійного потенціалу економіки та системи управління охороною праці, дозволить забезпечити якісною, продуктивною і здоровою робочою силою підприємства в Україні”, - зазначили у ФПУ, додавши, що готові залучити до роботи своїх фахівців і внести конструктивні пропозиції.

Як зауважили у ФПУ. в умовах економічної та демографічної кризи в Україні критично загострилась ситуація з травматизмом, станом здоров’я і професійною захворюваністю працівників. За останні 5 років на виробництві загинуло майже 5 тисяч працівників і понад 85 тисяч було травмовано. Рівень смертельного травматизму значно перевищує відповідний середній показник у європейських країнах. До 30% зросла питома вага працівників, зайнятих у шкідливих для здоров’я умовах праці. Постійно збільшується кількість нововиявлених професійних захворювань (6-7 тисяч на рік).

ФПУ наголошує, що через масштабну захворюваність, тимчасову непрацездатність, інвалідизацію постраждалих економіка безповоротно втрачає каліфікований трудовий потенціал, мільярди коштів держбюджету і фондів соціального страхування.

”Через відсутність системи стимулів та суворої відповідальності роботодавці економлять на охороні праці і практично не зацікавлені у попередженні можливих аварій, нещасних випадків. Усі затрати на ліквідацію їхніх наслідків, по суті, лягають на суспільство, а компенсацію потерпілим виплачує Фонд соціального страхування від нещасних випадків, який останнім часом вже не в змозі це робити через нестачу коштів», - зазначили в ФПУ.

У федерації також зауважили, що за 19 років в Україні зруйновано цілісну систему управління охороною праці. Надзвичайно гострою соціальною проблемою є також травматизм у невиробничій сфері, рівень якого у 70 разів вищий за рівень виробничого травматизму. Щорічні втрати економіки, внаслідок травмування і загибелі громадян у сфері, не пов’язаній з виробництвом, перевищують 10 млрд. грн., що становить 2,5% валового внутрішнього продукту України.

За нинішніх темпів погіршення здоров’я працівників уже у 2015-2020 роках потреба у трудових ресурсах провідних галузей промисловості може бути задоволена лише на 40-45%, що загрожує кадровим колапсом підприємствам металургійної, хімічної, вугільної, гірничо-збагачувальної промисловості, енергетики, транспорту.

ФПУ пропонує разом з Українською православною церквою побудувати у Києві Храм пам’яті працівників, загиблих на виробництві, у якому матимуть змогу спільно молитися сім’ї загиблих, постраждалі від виробничих травм і професійних захворювань.