На Рівненщині вимогам НД не відповідало 6% продукції

Фахівці державного нагляду ДП «Рівнестандартметрологія» впродовж жовтня 2010 року перевірили продукцію на загальну суму 998 тис. 754 грн. Нормативній документації (НД) не відповідала продукція на суму 61 тис. 641 грн. (6 %).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом провели 16 планових, 3 позапланових та 1 повторну перевірку.

Впродовж жовтня 2010 року інспектори ДП «Рівнестандартметрологія» видали 10 приписів про заборону реалізації партій продукції, 16 приписів про заборону реалізації усієї продукції. Було винесено 17 постанов про накладення штрафів на загальну суму 19 тис. 284 грн. Складено 8 протоколів про адміністративні правопорушення. На винних осіб накладено адміністративні штрафи на суму 714 грн.