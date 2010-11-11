У Черкасах виявили підпільний цех з виробництва горілки

Понад 1000 літрів спирту та горілки вилучили працівники управління податкової міліції ДПА в Черкаській області в підпільному цеху з незаконного виробництва фальсифікованих алкогольних напоївї у Черкасах. Усього податківцями вилучено алкогольної продукції на загальну суму 118,7 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Черкаській області, податківці встановили, що організатором нелегального виробництва є 50-річний мешканець Черкаського району, який налагодив виробництво у власному гаражі. Спирт невідомого походження змішувався із водою та при досягненні 40-градусної міцності розливався у пластикову тару, що вже була у використанні. Готовий горілчаний фальсифікат зловмисник реалізовував місцевому населенню району за місцем свого проживання та через торгівельну мережу, за ціною 8 – 10 гривень за півлітра.

В результаті проведеного обшуку домоволодіння фальсифікатора, було виявлено та вилучено 600 літрів спирту, 1468 літрів вже готового алкогольного сурогату та обладнання для кустарного виробництва. Всього податківцями вилучено алкогольної продукції на загальну суму 118,7 тисячі гривень.

Згідно з висновком експерта, вилучена водно-спиртова суміш не відповідає вимогам державних стандартів та становить загрозу для життя і здоров’я людей у зв’язку з перевищенням у ній значень масової концентрації сивушного масла та альдегідів. Наразі проти виробника фальсифікату прокуратурою Черкаської області порушено кримінальну справу за незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів за ч.3 ст. 204 ККУ.