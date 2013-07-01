Експерти Енергетичної Хартії рекомендують Україні підвищити статус Держенергоефективності

Експерти Секретаріату Енергетичної Хартії рекомендують Україні підвищити статус Держенергоефективності.

Експертна Місія Енергетичної Хартії, яка проводила Поглиблений огляд енергоефективності України у 2013 році, оприлюднила перші результати та висловила свої рекомендації, повідомляє управління популяризації та зв’язків з громадськістю

Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.



Зокрема, Уряду України рекомендовано зміцнити статус Держенергоефективності, визначивши його в якості окремої структури в Уряді та забезпечити виділення достатніх людських і фінансових ресурсів Держенергоефективності, як провідній установі у сфері енергоефективності, а також всім підрозділам у міністерствах та регіональних адміністраціях, відповідальним за розробку і реалізацію програм з енергозбереження.

Голова групи експертів Сергій Катишев зауважив: «Для проведення активної політики в сфері енергоефективності, в Україні повинен існувати незалежний управлінський орган. Як на мене, ним може стати Держенергоефективності». Крім того, за словами голови групи експертів Секретаріату Енергетичної Хартії, кожне профільне міністерство та відомство України в своєму складі повинне мати принаймні одну особу, котра займатиметься питаннями енергоефективності, ВДЕ та альтернативних видів палива.

Крім того, експерти рекомендували доопрацювати оновлену Енергетичну стратегію України, яка має відповідати законним очікуванням, базуватися на обґрунтованих припущеннях, реалістичних прогнозах та визнанні значного потенціалу підвищення енергоефективності, відповідно до потреб різноманітних зацікавлених сторін. Терміни доопрацювання відповідної Стратегії необхідно прискорити;

Україні також порадили прискорити впровадження необхідних реформ для кардинального поліпшення інвестиційного клімату та підвищити рівень авторитету України у співробітництві з міжнародними органами.

Експерти пообіцяли до початку жовтня сформувати остаточний варіант рекомендацій та передати у вигляді брошури керівництву Держави.

Довідка УНІАН. З 17 по 21 червня в Держенергоефективності пройшло засідання групи експертів Секретаріату Енергетичної Хартії для обговорення нагальних проблем у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива та здійснено поглиблений Огляд з енергоефективності в Україні у 2013 році. До складу групи експертів увійшли представники таких країн: Республіки Казахстан, Республіки Австрія, Словацької Республіки та Республіки Болгарія.

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Відкриття Європейської Енергетичної Хартії для підписання відбулось у 1991 році. Це політична декларація про міжнародне співробітництво, що базується на принципах ринкової економіки, взаємодопомоги і недискримінації. Завданнями процесу Енергетичної Хартії є: намагання до відкритих, ефективних і надійних енергетичних ринків та сприяння забезпеченню клімату, який сприяє взаємозалежності в галузі енергетики, та базується на основі довіри між країнами.

У 1994 був підписаний Договір до Енергетичної Хартії і Протокол до Енергетичної Хартії з Питань Енергетичної Ефективності та Відповідним Екологічним Аспектам. Ці документи є юридично зобов`язуючими "становим хребтом" процесу Енергетичної Хартії і спрямовані на створення відкритого енергетичного ринку серед держав-підписантів.

Договір до Енергетичної Хартії і Протокол до Енергетичної Хартії з питань Енергетичної Ефективності та Відповідним Екологічним Аспектам були підписані в грудні 1994 року і набрали чинності в квітні 1998 року. Договір розроблено на основі Європейської Енергетичної Хартії 1991 року.

В той час як останній із названих документів був розроблений як декларація політичних намірів щодо стимулювання співробітництва між Сходом і Заходом в галузі енергетики, Договір до Енергетичної Хартії є юридично зобов`язуючим багатостороннім документом, єдиним у своєму роді, конкретно присвяченим міжурядовому співробітництву в енергетичному секторі.

Україна ратифікувала Договір та Протокол 6 лютого 1998 року. Для України ці документи набули чинності 27 січня 1999 року.